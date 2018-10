Comissão vai dar apoios para viajar a mais 12 mil jovens europeus

Os jovens podem viajar sozinhos ou acompanhados por um grupo com cinco elementos, no máximo.

A duração da viagem pode variar entre um e 30 dias e pode incluir entre um a quatro países estrangeiros entre os 28 Estados-membros. A rota pode ser modificada após a divulgação dos resultados.



As deslocações serão feitas em segunda classe e, na maior parte dos casos, de comboio, sendo que há a possibilidade de fazer percursos alternativos de autocarro ou barco. Para os casos de ilhas como Açores ou Madeira os jovens têm a hipótese de viajar de avião.

Cada Estado-membro terá direito a um número de passes de viagem consoante a percentagem da sua população no total da União Europeia. Ou seja, a selecção será feita por nacionalidades. No caso de haver menos candidaturas do que bilhetes disponíveis na quota de um Estado-membro, o excedente será redistribuído pelos países onde exista um excesso de candidaturas.

A Comissão Europeia vai seleccionar mais 12 mil jovens europeus para viajarem com apoio financeiro. A abertura das candidaturas acontece a 29 de Novembro e prolonga-se até 11 de Dezembro. As viagens terão de ocorrer entre 15 de Abril e 15 de Outubro do próximo ano, de acordo com o anúncio feito esta quarta-feira, dia 17 de Outubro, em Bruxelas.A candidatura é feita através do Portal Europeu da Juventude e terá como requisito que os jovens completem 18 anos até 31 de Dezembro deste ano. Os resultados serão divulgados a meio de Janeiro. O valor do passe é de 255 euros, excepto situações excepcionais.Ao todo, no final desta segunda ronda de candidaturas, a iniciativa vai abranger 27 mil jovens europeus. Na primeira fornada foram seleccionados 302 jovens portugueses

Para já o orçamento é de apenas 12 milhões de euros pelo que não é possível oferecer a viagem a todos os jovens europeus com 18 anos.