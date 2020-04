"A pandemia mudou as perspetivas da nossa economia de forma dramática. Já eram frágeis antes da crise, devido a riscos negativos, mas agora é claro que uma recessão profunda na Europa é inevitável este ano", apontou, indicando então que os números estarão em linha com os do FMI.



Intervindo pouco antes, o vice-presidente executivo da Comissão responsável por "Uma Economia ao Serviço das Pessoas", Valdis Dombrovskis, observara que "ainda há uma considerável incerteza sobre o impacto total da crise", até porque tal "dependerá tanto da evolução da doença, como da resposta política à covid-19", mas também apontou para uma queda do PIB europeu "entre os 5% e os 10%".



Gentiloni observou ainda que a crise, "simétrica e externa", afeta todos os Estados-membros, mas uns mais do que outros, o que será também tido em conta no plano de recuperação no qual Bruxelas está a trabalhar.



"A crise afeta-nos a todos, mas, de acordo com o quadro que está a emergir das previsões [da primavera], terá um efeito marcadamente diferente nos nossos Estados-membros. O PIB cairá mais acentuadamente nuns países do que noutros, assim como a amplitude da perda de empregos também varia", adiantou.



Em 14 de abril passado, o FMI estimou que a economia da zona euro conheça uma recessão de 7,5% este ano, como resultado do que já batizou como "Grande Confinamento", devido à covid-19.



Na cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE celebrada na última quinta-feira, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, advertiu os líderes que, no pior cenário, a recessão pode ser ainda pior, nada menos do que o dobro do valor antecipado pelo FMI, ou seja, 15%, designadamente se a resposta europeia não for apropriada.



Relativamente ao plano de recuperação que o Conselho Europeu encarregou a Comissão de propor no início de maio, os dois comissários, embora muito pressionados pelos eurodeputados, escusaram-se a revelar detalhes do trabalho em curso, limitando-se a confirmar que o dinheiro do fundo de recuperação será distribuído aos Estados-membros tanto na forma de empréstimos como de subvenções. "Será um 'mix' de ambos", disse Gentiloni.

