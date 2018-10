Crescem de tom os sinais de insatisfação oriundos de Bruxelas relativamente às novas prioridades orçamentais do governo italiano. Esta quarta-feira, 17 de Outubro, o comissário europeu para o Orçamento, o alemão Günther Oettinger, afirmou que, na sua "opinião pessoal", os números inscritos por Roma na proposta orçamental enviada para Bruxelas deverão levar a instituição liderada por Jean-Claude Juncker a ter de pedir às autoridades governamentais transalpinas que rectifique o rascunho do orçamento remetido na segunda-feira.O alemão faz ainda questão de esclarecer que, até ao momento, não há qualquer decisão da Comissão Europeia acerca do orçamento transalpino, nem nenhuma carta a rejeitar a proposta recebida. O esclarecimento surge depois, já na tarde desta quarta-feira, a Der Spiegel ter noticiado que Oettinger tinha confirmado que a Comissão Europeia já havia decidido chumbar a proposta italiana. A revista germânica adiantava ainda que uma carta de Pierre Moscovici, comissário para os Assuntos Económicos, chegaria a Itália, na quinta ou na sexta-feira, a alertar para a violação dos compromissos assumidos com a Comissão.Tendo em conta o procedimento habitual do órgão executivo da União Europeia, é provável que a Comissão dirija uma missiva para Roma a pedir esclarecimentos sobre as intenções do governo transalpino, designadamente para receber formalmente uma justificação para o "desvio significativo" já identificado por Bruxelas entre as metas orçamentais presentes no Programa de Estabilidade (aprovado em Abril) e os novos objectivos orçamentais definidos pelo executivo de aliança entre dois partidos anti-sistema e eurocépticos (5 Estrelas e Liga), que entrou em funções em Junho.Na terça-feira, o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, notava que a proposta orçamental feita pela Itália está presentemente a ser analisada , sendo que a existir um pedido de informações adicionais deverá ser feito na próxima semana. Já se a Comissão quiser realizar um pedido de revisão do documento, terá de o fazer num período máximo de duas semanas.Também ontem, o ministro português das Finanças, Mário Centeno, relativizou, durante a apresentação do Orçamento do Estado luso para 2019, a aparente divergência entre a União Europeia e Itália, garantindo que aEsta quarta-feira, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, vai encontrar-se, em Burxelas, com a chanceler alemã, Angela Merkel, à margem da cimeira europeia extraordinária destinada a desbloquear a negociação em torno do Brexit, avança o jornal transalpino Il Sole 24 Ore. Esta publicação fala num "encontro particularmente delicado e importante" porque será a oportunidade para Conte explicar pessoalmente a alteração do rumo orçamental da Itália, já que a proposta do actual governo agravou a relação entre défice e PIB para os próximos três anos, o que ameaça colocar em causa a trajectória de descida da dívida pública iniciada pelo anterior governo.O ministro italiano das Finanças, Giovanni Tria, sustenta que algumas medidas inscritas no rascunho orçamental como um rendimento mínimo para os mais pobres (rendimento de cidadania) ou o corte de impostos às empresas (flat tax) irão ajudar a acelerar o crescimento económico o que, por sua vez, permitirá continuar a gerar saldos estruturais positivos que permitam reduzir a dívida pública. O problema é que a revisão em alta das estimativas de crescimento económico feita pelo Governo italiano é mais optimista do que as previsões da generalidade das instituições e parece ser vista em Bruxelas como irrealista.(Notícia actualizada às 16:55)