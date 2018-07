Comissões dão luz verde à admissão de 12,5 mil precários no Estado

Por outro lado, nalguns casos específicos, como no da regularização dos formadores do IEFP, pode haver mais candidatos com luz verde do que vagas de pessoal a admitir.Na semana passada os formadores do IEFP denunciaram erros nas listas com centenas de candidatos excluídos , tal como o Negócios noticiou na sexta-feira. De acordo com a associação também se verificam erros entre os candidatos admitidos a concurso.Esta quarta-feira, na Comissão de Trabalho, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, referiu que o processo está a ser acompanhado e que estão a ser reavaliadas as contas apresentadas. É que é do número de horas de formação atribuídas que depende o acesso ao concurso, e são esses dados que estão a ser postos em causa.Lançado há mais de um ano, o programa de regularização de precários deveria ficar concluído até ao final de 2019, o que só não é certo porque tem sofrido vários atrasos.