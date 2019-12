Essas mudanças fizeram com que a posição de Portugal ao longo dos anos fosse mudando. Desde 1965, quando era dos países europeus (sobre os quais a OCDE tem dados) com menor carga fiscal, Portugal subiu algumas posições, mas fica abaixo da média destes países, que ronda os 40%. França, Bélgica, Finlândia, Itália, Grécia e Alemanha ficam à frente de Portugal.



Espanha, Reino Unido, Estónia e Irlanda (que foi dos poucos países da OCDE que viu a carga fiscal descer desde 1965) têm cargas fiscais inferiores.



No gráfico em baixo pode ver como evoluiu a carga fiscal, em todos os anos desde 1965, em alguns países europeus (selecionados pelo Negócios).

Essas mudanças fizeram com que a posição de Portugal ao longo dos anos fosse mudando. Desde 1965, quando era dos países europeus (sobre os quais a OCDE tem dados) com menor carga fiscal, Portugal subiu algumas posições, mas fica abaixo da média destes países, que ronda os 40%. França, Bélgica, Finlândia, Itália, Grécia e Alemanha ficam à frente de Portugal.Espanha, Reino Unido, Estónia e Irlanda (que foi dos poucos países da OCDE que viu a carga fiscal descer desde 1965) têm cargas fiscais inferiores.No gráfico em baixo pode ver como evoluiu a carga fiscal, em todos os anos desde 1965, em alguns países europeus (selecionados pelo Negócios).

A carga fiscal mais que duplicou em Portugal entre 1965 e 2017, ao subir de 15,7% do PIB para 34,7%, e superou vários países, segundos dados divulgados recentemente pela OCDE. Este aumento acompanhou o desenvolvimento dos serviços públicos, como o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública e a Segurança Social.A subida da receita dos diferentes impostos acompanha também, a história do país, e a criação de diferentes impostos, do Imposto das Transações em 1966 (que incidia sobre o consumo), passando pela criação do IVA, do IRS e do IRC na década de 1980 ou o enorme aumento de impostos do ex-ministro das Finanças Vítor Gaspar em 2013.Em 2017, o IRS e o IRC representavam 9,8% do PIB e as contribuições sociais 9,3% do PIB (ambos pesavam menos de 4% em 1995). O IVA representa agora 8,7% e é o terceiro imposto com maior peso no PIB.