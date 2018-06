Como é que as garrafas de plástico podem valer desconto nos supermercados?

Anónimo

Há 14 minutos

a imbecilidade da esquerdalha! quem vai assumir o custo das senhas? se forem as superfícies comerciais é óbvio que os preços vão subir, se for o governo isso implica mais despesa! e se os preços não subirem isso não vai fazer com que as pessoas comprem + garrafas para depois terem as senhas!? (1)