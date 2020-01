Com as novas tabelas publicadas pelas Finanças , mais trabalhadores vão deixar de descontar IRS todos os meses (os que ganham até 659 euros, em linha com a atualização do mínimo de existência) e todos os trabalhadores dependentes e pensionistas vão ter ganhos nos rendimentos líquidos, que decorrem da redução das taxas de retenção ( entre 0,1 e 0,2 pontos percentuais ) e da subida dos limiares de rendimento (na maioria dos casos em 0,3%).

as taxas dos escalões são aplicadas por camadas de rendimento (o IRS é progressivo), qualquer atualização reduzir o IRS devido de todas esses limiares, o que significa que o trabalhador terá uma maior parte do seu rendimento a ser tributado a taxas mais baixas. Só os trabalhadores que na sequência de um aumento salarial mudem de escalão máximo (aplicável à última camada de rendimento) é que podem perder, e mesmo assim não é certo.





A retenção de IRS é um instrumento que permite ao Estado ir arrecadando receita ao longo do ano através de um desconto mensal exigido aos trabalhadores dependentes e pensionistas, tentando antecipar o que deve ser o imposto anual a pagar.No entanto, existe um desfasamento entre a retenção e o imposto final, que é apurado normalmente na primavera, e que resulta, na grande maioria dos casos, num reembolso a receber pelo contribuintes, o que se deve numa parte à retenção acima do necessário e às deduções a que o contribuinte tem direito.Por isso, os contribuintes vão sentir um alívio mensalmente, retendo menos imposto, mas também vão receber reembolsos ligeiramente inferiores após a campanha de IRS de 2021 (que diz respeito aos rendimentos e ao imposto exigido ao longo deste ano).Além disso, assumindo que avança a atualização dos escalões a 0,3% (é a proposta do Governo, Bloco e PCP pedem uma subida de 1%, em linha com a inflação esperada este ano), haverá efeitos positivos para a generalidade dos contribuintes. ComoNos caso de solteiros, sem filhos, com rendimentos de 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 euros brutos as taxas de retenção na fonte baixam 0,1 pontos percentuais, que dá um ganho entre 1 euro e 2,5 euros por mês. Os reembolsos diminuem entre 12 e 25 euros. Já o IRS efetivamente devido (que decorre da atualização dos escalões) desce entre 1,81 euros e 9,07 euros no final do ano (menos cerca de 0,1%).Também no caso de trabalhadores dependentes, casados e com dois filhos, e com rendimentos de 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 por cada um dos dois titulares, as taxas de retenção na fonte diminuem 0,1 pontos percentuais face a 2019. O que significa poupanças mensais entre dois e seis euros. Os reembolsos descem entre 24,40 e 65,85 euros. Já o IRS efetivamente devido (que decorre da atualização dos escalões) diminui entre 3,61 euros e 18,15 euros no final do ano (menos cerca de 0,1%).