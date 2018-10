Se a Comissão for em frente, a abertura do processo é decidida pelo Conselho Europeu que depois fixa recomendações, prazos e metas. Num cenário em que Bruxelas avalie a evolução do cumprimento desse plano e conclua que não está a ser cumprido, Itália pode ser alvo de sanções, tal como Portugal esteve prestes a ser em 2016. Essa sanção pode chegar aos 0,5% do PIB, o que no caso italiano corresponde a cerca de 8,6 mil milhões de euros. Além disso, Itália pode ver suspensos os pagamentos dos fundos estruturais.



Qualquer que seja a decisão, o Bruegel admite que a actuação da Comissão será muito condicionada pelas eleições europeias de Maio de 2019. "Se decidirem aplicar as regras, arriscam-se a ser usados como bodes expiatórios para a situação frágil dos italianos e assim terão de enfrentar um movimento populista no país. Mas se decidirem não aplicar as regras orçamentais a Itália, podem encorajar o Governo e reduzir ainda mais a credibilidade das regras orçamentais, o que poderá ajudar os movimentos populistas no Norte da Europa", resumem os autores do artigo.





Para já espera-se o momento em que o Governo italiano vai entregar o OE 2019 a Bruxelas no dia 15, tal como acontece com os outros Estados-membros da Zona Euro. Se a Comissão Europeia identificar problemas sérios no cumprimento das regras poderá exigir a reformulação do documento no prazo de três semanas. Isto significaria que o braço-de-ferro entre as duas partes começaria cedo. No final de Novembro, Bruxelas fará a avaliação final do Orçamento.Se o Executivo transalpino não for ao encontro das recomendações da Comissão, existem regras que podem ser accionadas para estimular o país a fazê-lo. Em causa está o famoso Pacto de Estabilidade e Crescimento e os braços preventivos e correctivos. Ambos os níveis podem ser accionados no caso de Itália, segundo o Bruegel. E as regras europeias são amplas o suficiente para abarcar várias possibilidades consoante as decisões políticas do momento.A primeira opção passa por abrir um processo de sanções por incumprimento do Objectivo de Médio Prazo (OMP) que, no caso de Itália, é um saldo estrutural de 0%. Em 2019, o ajustamento estrutural deveria ser de 0,6%, nas contas de Bruxelas, mas o Governo já admitiu que vai falhar essa intenção, agravando o défice estrutural em 0,8 pontos percentuais no próximo ano. Existe ainda a regra que limita o crescimento da despesa. Caso uma destas regras seja violada, Bruxelas pode abrir um procedimento por desvio significativo, mas tal só deverá acontecer depois dos factos acontecerem e não antes, o que poderá fazer com que o processo só comece em 2020 quando o Eurostat apurar as contas nacionais de 2019."O orçamento publicado sugere que o Governo italiano irá realmente violar as regras do braço preventivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento por deliberadamente afastar-se do seu OMP e por exceder o limite da despesa", consideram os especialistas do Bruegel. Caso se confirme, o Conselho Europeu poderá aprovar uma recomendação para forçar o país a mudar de caminho. Em último caso, Itália pode ser sancionada, sendo obrigada a depositar 0,2% do PIB por um determinado período.A segunda opção passa por colocar Itália no braço correctivo abrindo o famoso Procedimento por Défices Excessivos (PDE) do qual Portugal saiu no ano passado. De acordo com o Bruegel, dentro deste braço, o país teria de reduzir a dívida em 3,55% do PIB por ano, o que não acontece nas projecções actuais do Governo. Este seria o ponto que poderia levar a Comissão Europeia a abrir o PDE para Itália uma vez que o défice se mantém abaixo dos 3% (a outra regra que implica o PDE).