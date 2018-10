Como é que funcionam as eleições no Brasil?

As presidenciais brasileiras deste domingo são as mais concorridas desde as de 1989, as primeiras desde o fim da ditadura militar. Saiba como funcionam as eleições brasileiras.

É este domingo que 147 milhões de eleitores brasileiros habilitados a votar nas presidenciais vão tentar escolher o próximo presidente do Brasil. Tentar porque tendo em conta as sondagens, tudo aponta para que nenhum candidato consiga alcançar o mínimo de 50% mais um voto para garantir a eleição à primeira volta.





Assim, os dois candidatos mais votados neste primeiro turno deverão depois concorrer na segunda volta prevista para 28 de Outubro. Nesta primeira volta há 13 candidatos ao Planalto, o número mais alto de pretendentes desde 1989, a primeira eleição desde o fim da ditadura militar. Como não são permitidas candidaturas independentes, todos os candidatos têm de concorrer nas listas de um partido.