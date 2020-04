Como está a evoluir a propagação da covid-19 em Portugal em cinco gráficos

A análise às taxas de crescimento diárias do número de pessoas infetadas e vítimas mortais com covid-19 é uma das melhores formas de avaliar a evolução da pandemia e os números de Portugal continuam a apontar para um abrandamento.



No que diz respeito aos casos confirmados, que estão já próximos dos 10 mil em Portugal, as taxas de crescimento têm vindo a baixar nos últimos dias. Os dados da DGS mostram taxas de crescimento abaixo de 10% nos dois últimos dias e abaixo de 20% nos últimos seis.

Portugal está assim longe da evolução registada em Espanha e Itália, onde as taxas de crescimento oscilaram diariamente em redor dos 30%.

Os dados dos cinco gráficos em baixo mostram as taxas de crescimento desde 17 de março, quando foi anunciado o primeiro óbito em Portugal.

Nos óbitos a taxa de crescimento diária também está abaixo de 20% nos últimos seis dias, tendo apresentado uma trajetória quase sempre descendente neste período. A exceção foi o dia de hoje, em que foram anunciados 37 novos óbitos (um recorde em termos absolutos) para 246.

Com a taxa de crescimento dos óbitos acima da variação diária dos casos confirmados, a taxa de letalidade tem vindo a subir e atingiu um novo recorde de 2,5%. Ainda assim situa-se bem abaixo das taxas de países como Itália e Espanha.

No que diz respeito às pessoas internadas com covid-19, as variações diárias têm sido mais voláteis, embora a tendência também aponte para um abrandamento. O mesmo acontece nos internados nas unidades de cuidados intensivos.

Os dados revelados esta sexta-feira indicam que dos quase 10 mil casos confirmados, 1.058 estão internados, 245 dos quais nos Cuidados Intensivos.