Como funciona a candidatura a um emprego no Estado

As provas de recrutamento para a Função Pública arrancaram no sábado. Em causa está a possibilidade de entrar numa espécie de bolsa – denominada como reserva de recrutamento – onde depois as entidades públicas irão contratar os funcionários que necessitam. Ou seja, não se trata de um emprego, mas antes uma possibilidade de emprego que, não sendo muito atrativo do ponto de vista salarial (para um licenciado), tem a atratividade do vínculo de funções públicas, mais estável do que qualquer outro no setor privado, e um horário de sete horas diárias.

Os resultados das provas – que terão a duração de uma hora – serão divulgados uma semana depois, mas o processo de seleção estará longe do fim. Veja como funciona no esquema em baixo.