Como mudou o poder nos últimos 10 anos?

O Negócios vai arrancar segunda-feira com os Mais Poderosos da economia em Portugal, um "ranking" das 50 personalidades que mandam na economia, nos negócios e na política. É o 11.º ano desta listagem. E muito mudou. Em 2010, o banqueiro Ricardo Salgado era o mais poderoso, e manteve-se sempre nos lugares cimeiros até 2013. Em 2010 havia sete empresários no top 10 da lista dos Mais Poderosos, poder que se foi desvanecendo, até que em 2019 chegaram aos dez primeiros lugares apenas dois empresários. E um gestor voltou a constar desse "top". Paulo Macedo é o responsável por esse regresso, pela presidência na Caixa Geral de Depósitos que também marca a reentrada de um banco, depois da saída do todo-poderoso BES que caiu em 2014, ano em que o poder mudou completamente. Em 2016, volta a haver alterações significativas, com a conquista de Belém por Marcelo Rebelo de Sousa, que já tinha em São Bento, desde final de 2015, António Costa como primeiro-ministro. Mas foi o presidente que, durante três anos, dominou a tabela.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;