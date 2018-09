Como pode Harry Potter aumentar a produtividade no Reino Unido

O famoso feiticeiro britânico talvez tenha as palavras mágicas para revigorar a economia do Reino Unido, de acordo com o mais novo criador de políticas do Banco da Inglaterra, Jonathan Haskel.

O problema do Reino Unido é a produtividade fraca e Jonathan Haskel diz que parte da solução pode ser encontrada em coisas intangíveis, como os feitiços de Harry Potter.

A McKinsey & Co. alerta que 90% do crescimento futuro do Reino Unido precisar de vir de melhorias nesta área se a economia quiser acompanhar o ritmo das taxas históricas.

Esta é uma grande incógnita para um país onde o crescimento da produção por hora ainda não voltou aos níveis de antes da crise e continua atrás de muitos países europeus. Os números preliminares do segundo trimestre, divulgados em Agosto, mostram um aumento de 0,4%, o que significa que a produtividade subiu apenas 1,5% no ano.

Para Haskel, professor da Imperial College Business School, na capital, a perspectiva talvez não seja tão sombria quanto os dados sugerem. Haskel baseia a sua visão mais optimista no crescimento de investimentos difíceis de medir em activos "intangíveis", como software e design, que, segundo o responsável, têm o potencial de gerar ganhos significativos de produtividade a longo prazo.

"Pense em Harry Potter", disse Haskel aos legisladores em Julho. "São os direitos de autor do livro, é o software que entra no filme, é a marca, é o design do cenário que proporciona todos aqueles detalhes góticos que aparecem no filme e na peça - todo um conjunto de activos intangíveis. A economia está a mover-se muito mais nesta direcção."

A dificuldade em tentar medir investimentos deste tipo - alguns dos quais, acredita Haskel, são totalmente excluídos pela metodologia do Instituto Nacional de Estatísticas - significa que estes provavelmente estão subestimados.

Para piorar, existe o risco de que esta produtividade não reflectida possa significar que até mesmo uma leve recuperação de salários aumente a inflação, porque as empresas elevam os preços para proteger as suas margens. Os últimos dados revelaram que o crescimento salarial do Reino Unido acelerou durante o terceiro trimestre numa altura em que a taxa de desemprego é a mais baixa em mais de quatro décadas.

O ponto de vista de Haskel não explicita as inclinações da sua política monetária, de acordo com Vicky Pryce, que foi uma das chefes do Serviço Económico do Governo do Reino Unido, um órgão profissional para economistas do sector público, de 2007 a 2010. Níveis mais altos de investimento poderiam sugerir que a força subjacente da economia é maior do que a media e, portanto, sustentar a necessidade de juros mais altos, mas também podem levar à conclusão oposta.

"Se o investimento realmente for maior e o potencial de investimento for maior, então é possível crescer mais rapidamente e por mais tempo sem necessariamente afectar a inflação", disse Pryce, numa entrevista.

