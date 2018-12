Como são as principais greves que estão a marcar o final do ano

Incidência. Greve ao trabalho extraordinário. Os docentes estão contra as "ilegalidades" que os obriga a trabalhar além das 35 horas e defendem a contabilização da totalidade do tempo de serviço na progressão de carreiras.





Duração. Esta greve decorre desde 29 de Outubro e, para já, existem pré-avisos de greve até Janeiro, o que coloca esta greve nos dois meses e meio. Mas os professores admitem prolongá-la durante todo o ano lectivo.





Quem convoca. A FENPROF, afecta à CGTP, e mais 9 estruturas sindicais apresentaram já 52 pré-avisos diários para esta greve às "ilegalidades" nos horários de trabalho. Não existem serviços mínimos.





Financiamento. A questão do financiamento não se coloca por esta ser, na prática, uma greve às horas além do horário (não pagas). Os trabalhadores não estão a perder salário - só estão a trabalhar as horas que deveriam, diz a FENPROF.





Observações. Os professores dizem que é cedo para falar de outras greves, mas estão agendadas várias acções para o próximo ano como forma de protesto contra a decisão de recuperar apenas parcialmente o tempo de serviço congelado.