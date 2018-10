Como se reconhece um Orçamento eleitoralista?

“Preocupação quase exclusiva com as eleições ou com a angariação de votos.” Esta é a definição de eleitoralismo que se encontra no dicionário, mas quem estuda o tema admite que é mais complexo e subjectivo e adianta pistas para reconhecer um orçamento eleitoralista e perceber se esse é o caso de 2019.