Comunicação social norte-coreana considera desnuclearização um "novo marco"

Depois de um silêncio de praticamente 24 horas em torno do assunto, a comunicação social estatal norte-coreana mencionou o compromisso incluído na declaração conjunta de alcançar a "completa desnuclearização" da península.





"Coreia do Norte e Coreia do Sul afirmaram o objetivo comum de conseguir uma península da Coreia não nuclear através da sua completa desnuclearização", afirmou a agência estatal de Pyongyang KCNA.





Na sua notícia, esta agência assegura que os dois países partilham a ideia de que "as medidas adotadas pelo Norte e pelo Sul são significativas para a desnuclearização da península da Coreia", pelo que ambos "acordaram cumprir com as respectivas responsabilidades no futuro".