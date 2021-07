Conceição Pequito: "Empobrecimento galopante da classe média é um dos problemas a enfrentar"

Para a docente de Ciência Política, urge endereçar o problema relacionado com o “empobrecimento galopante da classe média”, que considera uma prova de que algo vai mal no “funcionamento da democracia e do sistema político democrático”.

