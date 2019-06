Conclusão de formalismos para acordo sobre SIRESP até dia 13, diz Altice

A Altice Portugal esclareceu esta quinta-feira à Lusa que "há acordo entre as partes sobre matérias substanciais" relativas ao SIRESP e que a conclusão de formalismos para celebração do acordo estará pronta até 13 de junho.

Em declarações à Lusa, fonte oficial salientou que "há um acordo entre as partes envolvidas sobre as matérias substanciais, sendo que, no atual momento, estão a ser ultimados pelas equipas jurídicas os formalismos necessários à celebração desse mesmo acordo, prevendo as partes a conclusão deste procedimento até à próxima quinta-feira, 13 de junho".





O primeiro-ministro anunciou hoje a conclusão do acordo do Governo com a Altice para adquirir o capital do SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal pelo Estado, uma solução que António Costa tinha antecipado estar "por horas" num debate quinzenal há 576 horas, ou 24 dias.