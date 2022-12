Confiança das empresas alemãs sobe pelo terceiro mês consecutivo

O índice do Ifo, que mede o sentimento das empresas alemãs no que toca ao estado atual da economia do país e as expectativas face ao futuro, somou pontos em dezembro.



Em relação ao estado da economia, o índice subiu para 88,6 pontos este mês, um aumento face aos 86,4 pontos contabilizados em novembro, segundo a nota publicada pelo instituto alemão esta segunda-feira.

Já no que toca às expectativas das empresas relativamente ao futuro, também se registou um aumento do índice, e pelo terceiro mês consecutivo, de 80,2 em novembro para 83,2 em dezembro.

"O sentimento da economia alemã melhorou consideravelmente", indicou o presidente do Ifo, Clemens Fuest, no comunicado publicado esta segunda-feira. "A economia alemã entrou na temporada de férias [de Natal] com um sentimento de esperança", acrescentou.

A inflação na Alemanha abrandou ligeiramente para 10% em novembro. O Bundesbank acredita que a economia do país deve contrair durante o primeiro semestre do próximo ano. Também o Ifo prevê uma contração em 2023, de 0,1%.