Confiança das famílias portuguesas está a subir há três meses

O indicador de confiança dos consumidores, calculado pelo Instituto Nacional de Estatística, subiu em junho pelo terceiro mês consecutivo, mostrando que o otimismo das famílias portuguesas continua a recuperar de cinco meses em queda.

Segundo o INE, o índice melhorou em junho para -8,3, face aos -9 registados em maio. Está agora no mesmo nível registado em fevereiro, sendo que a recuperação deste mês "resultou do contributo positivo de todas as componentes, perspetivas relativas à evolução futura da situação económica do país e da realização de compras importantes e saldos das opiniões e das expectativas sobre a situação financeira do agregado familiar, em particular nos dois primeiros casos".

Além das famílias, também os empresários mostram-se mais otimistas neste mês de junho. O indicador de clima económico subiu para 14,5, uma décima acima do registo de maio. Foi assim o segundo mês consecutivo de aumentos neste indicador que mede a confiança dos empresários portugueses.

Segundo o INE, os indicadores de confiança aumentaram na indústria transformadora, na construção e obras Públicas e nos serviços, tendo estabilizado no comércio.

A economia portuguesa acelerou o crescimento para 1,8% no primeiro trimestre e segundo a estimativa do ISEG, deverá manter este ritmo no segundo trimestre do ano.



Na Zona Euro o indicador do sentimento económico (que mede confiança das famílias e empresários) recuou em junho, anunciou a Comissão Europeia.