Já do lado oposto estiveram os restantes setores: indústria transformadora, construção e obras públicas e comércio.



No que respeita à indústria transformadora, o indicador de confiança registou mesmo a queda mais pronunciada desde fevereiro de 2015 e está a registar uma deterioração há cinco meses seguidos.



Já no setor do comércio, o indicador de confiança observou a leitura mais baixa desde dezembro de 2016.

O indicador de confiança das famílias melhorou em maio, pelo segundo mês consecutivo, revelam os dados divulgados esta terça-feira, 28 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A contribuir para esta evolução esteve a melhoria da situação financeira dos particulares no último ano, bem como a perspetiva de melhoria nos próximos 12 meses.Já entre os setores de atividade, só o dos serviços registou melhorias, com a atividade nos últimos três meses e a carteira de encomendas a justificar a melhoria de perceção deste segmento.