Confiança dos consumidores melhora pelo sexto mês seguido

No mês anterior às eleições legislativas, o indicador que mede a confiança das famílias melhorou pelo sexto mês consecutivo, enquanto os empresários ficaram mais pessimistas, revelou o Instituto Nacional de Estatística esta sexta-feira, 27 de setembro.

O indicador de confiança dos consumidores aumentou para -7,1, sendo que tem vindo a recuperar de forma consecutiva desde que atingiu um mínimo de -9,5 em março. Antes vida a descer desde junho de 2018.

Segundo o INE, esta melhoria na confiança das famílias "resultou do contributo positivo de todas as componentes, perspetivas relativas à realização de compras importantes e à situação económica do país, e opiniões e expectativas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar, em particular no primeiro caso".

No que diz respeito aos empresários, a evolução é diferente. O indicador de clima económico diminuiu em setembro após ter estabilizado em agosto e está agora no nível mais reduzido pelo menos desde setembro do ano passado.

Segundo o INE, os indicadores de confiança diminuíram na Indústria Transformadora, na Construção e Obras Públicas e nos Serviços, tendo aumentado no Comércio.