Confiança dos consumidores portugueses em máximo de quase um ano

O indicador que mede a confiança dos consumidores portugueses melhorou de forma significativa em março, num contexto de desagravamento dos efeitos da covid-19 na saúde pública.





De acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, a confiança dos portugueses subiu para o nível mais alto desde abril do ano passado, contrariando a diminuição registada no mês anterior.





O INE explica que esta evolução "resultou do contributo positivo de todas as componentes, sobretudo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país, bem como das expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes e da situação financeira do agregado familiar e das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar".





O saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país aumentou de forma expressiva este mê, depois de ter diminuído em fevereiro. Já o saldo das perspetivas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar aumentou em fevereiro e março, depois de ter estabilizado em janeiro.





A par da confiança, também o indicador de clima económico aumentou em março, contrariando a redução observada no mês anterior.