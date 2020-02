A confiança dos consumidores, que é medida com uma média móvel de três meses para alisar as variações, deteriorou-se em fevereiro por causa do contributo negativo das expectativas relativas à evolução da situação económica do país e da realização de compras importantes, semelhante ao que tinha acontecido em janeiro.



Por outro lado, as perspetivas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar estabilizaram enquanto as opiniões sobre a evolução passada dessa situação contribuíram de forma positiva.



Contudo, os números já dão sinais de que esta redução da confiança pode ser passageira: "Sem a utilização de médias móveis de três meses, o indicador de confiança dos consumidores aumentou no mês de referência [fevereiro], devido sobretudo ao contributo positivo das expectativas relativas à evolução da situação financeira do agregado familiar", refere o gabinete de estatística.



Outro sinal positivo é que as opiniões relativas à poupança atual estabilizaram em fevereiro, após três meses de degradação. Já a expectativa sobre a poupança futura diminuiu em fevereiro, após três subidas consecutivas e depois de esta ter atingido em janeiro o valor mais elevado desde abril de 2002.



Já o indicador de clima económico, um indicador que tenta apurar o andamento da economia portuguesa com base em respostas dos agentes económicos e que tem um bom histórico, estabilizou em fevereiro, após ter aumentado em janeiro. Tal aconteceu mesmo com a diminuição da confiança na indústria transformadora, no comércio e nos serviços.



Como? Foi o aumento da confiança na construção e obras públicas - que está em máximos de 2002 - a sustentar o indicador "em resultado do contributo positivo de ambas as componentes, apreciações relativas à carteira de encomendas e perspetivas de emprego", explica o INE.



No entanto, é de assinalar que a dificuldade em recrutar pessoal qualificado "manteve-se como o obstáculo mais referido pelo sexto mês consecutivo".

