Confiança dos consumidores portugueses volta a recuar com piores expectativas económicas

A degradação das perspectivas económicas penalizou pelo segundo mês consecutivo o indicador de confiança dos consumidores portugueses, segundo apontam os dados divulgados esta segunda-feira, 30 de Julho, pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).





Assim, depois de, em Maio, ter registado o valor mais alto da série iniciada em Novembro de 1997 pelo INE, o índice de confiança dos consumidores recuou em Julho pelo segundo mês consecutivo.





O INE refere que esta quebra de confiança foi provocada pelo "contributo negativo de todas as componentes, destacando-se as perspectivas relativas à evolução do desemprego e da situação económica do país". Também as perspectivas relativas à capacidade de gerar poupança por parte das famílias portuguesas ao longo dos próximos 12 meses se degradaram em Julho face ao mês anterior.