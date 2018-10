Os portugueses estão mais optimistas em relação à "evolução passada e futura da poupança" assim como à situação financeira do agregado familiar. "Em sentido contrário, as expectativas relativas à evolução do desemprego registaram um contributo negativo", assinala o INE.



Segundo a Direcção Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG Ecfin) da Comissão Europeia, o indicador de confiança dos consumidores também aumentou em Outubro tanto na União Europeia como na Zona Euro.



Da mesma forma, o clima económico também estancou as perdas dos meses anteriores, depois de em Julho ter atingido o valor mais elevado desde 2002. O indicador estabilizou em Outubro graças aos aumentos na construção e obras públicas e no comércio, que compensaram as perdas na indústria transformadora e nos serviços.



Este indicador é calculado a partir das respostas dadas aos inquéritos qualitativos de conjuntura à indústria transformadora, ao comércio, à construção e aos serviços.

