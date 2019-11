Segundo o gabinete de estatísticas, o aumento da confiança dos consumidores resultou do contributo positivo de três fatores: as expectativas relativas à evolução da situação financeira do agregado familiar, da situação económica do país e da realização de compras importantes. Já a evolução passada da situação financeira do agregado familiar contribuiu negativamente.Quanto à poupança, as apreciações relativas à poupança atual agravaram-se ao passo que aumentaram relativamente à poupança futura.No caso do indicador do clima económico, este estabilizou em novembro após a descida em outubro. Por setor, o destaque vai para os serviços e o comércio que estão a dar um contributo positivo.Por outro lado, a indústria transformadora acompanha a tendência mundial de deterioração. A confiança desse setor diminuiu nos últimos três meses, mantendo a queda que se observa desde o início de 2018 e atingindo o valor mais baixo desde 2014."Esta evolução refletiu o contributo negativo das perspetivas de produção, enquanto as apreciações sobre a evolução dos stocks de produtos acabados e sobre a procura global contribuíram positivamente", explica o INE.Já o setor da construção diminuiu ligeiramente em novembro, mas tinha subido nos meses anteriores. Uma das dificuldades do setor tem sido o recrutamento de pessoal, o "obstáculo mais referido pelo terceiro mês consecutivo".