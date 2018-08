Confiança dos empresários alemães sobe pela primeira vez em nove meses

Os empresários alemães levantam a confiança pela primeira vez desde o final do ano passado, excedendo as expectativas dos economistas. Isto, numa altura em que a guerra comercial tem servido de sombra aos mercados.

Os empresários alemães mostram-se mais confiantes pela primeira vez em nove meses. O optimismo é detectado pelo instituto Ifo, que mede o pulso ao sentimento dos líderes de negócios alemães todos os meses.





No mês de Agosto o barómetro marcou 103,8 pontos, que comparam com os 101,7 registados em Julho, acima das expectativas dos economistas. Este é o primeiro passo no sentido ascendente desde um pico recorde no final do ano passado.