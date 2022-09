Confiança no investimento na Alemanha volta a cair em setembro

A confiança no investimento caiu novamente na Alemanha em setembro devido a receios de uma escassez de energia no inverno e de um enfraquecimento do crescimento na China.O Centro de Investigação Económica Europeia (ZEW) informou esta terça-feira que o seu índice de confiança no investimento caiu 6,6 pontos em setembro para menos 61,9 pontos.A avaliação da situação atual piorou em setembro em 12,9 pontos para menos 60,5 pontos em comparação com o mês anterior.Estes números mostram que as previsões para a economia alemã para os próximos seis meses se agravaram acentuadamente."As perspetivas de escassez de energia no inverno deixam mais negativas as expectativas para grande parte da indústria alemã. Além disso, a avaliação do crescimento na China é mais desfavorável", comentou o presidente do instituto ZEW, Achim Wambach."Os dados estatísticos atuais já mostram uma queda nas encomendas, produção e exportações recebidas", acrescentou Wambach.As expectativas na zona do euro também caíram em setembro.