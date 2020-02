Confusão adia resultados das primárias democratas no Iowa

Começaram mal as primárias do Partido Democrata. No arranque do processo que culminará com a nomeação do candidato democrata que disputará as presidenciais de novembro com o incumbente republicano, Donald Trump, gerou-se o caos durante a contagem dos votos, o que levou ao adiamento da divulgação dos resultados do "caucus" do Iowa, que, porém, deverão ser conhecidos ainda esta terça-feira.





O problema, refere a imprensa norte-americana, estará relacionado com uma aplicação eletrónica através da qual seria comunicada a votação em cada um dos locais de voto onde, esta segunda-feira, decorreu a eleição democrata. Responsáveis locais do Partido Democrata garantiram que a falha na aplicação não se deveu a nenhum ataque informático.





As falhas no sistema levaram a que muitos dos votos estejam a ser contabilizados manualmente, motivo que ajuda a explicar o atraso no anúncio da votação.





Os problemas técnicos detetados levaram vários dos candidatos democratas a reclamar vitória ou um bom resultado no Iowa, contudo não há dados oficiais. Pete Buttigieg foi o primeiro a reclamar vitória, de seguida foi a vez da equipa de Bernie Sanders adiantar números não oficiais que apontavam para uma vitória do senador do Estado de Vermont, para depois surgir ainda Amy Klobuchar a garantir ter tido uma votação robusta.





Já esta manhã, e mesmo sem recorrer a qualquer tipo de dados, Buttigieg insiste numa nota revelada pelo Washington Post que mostra este democrata a recolher 25% do apoio na segunda contagem. Já Sanders recorre a números recolhidos pela sua estrutura de campanha que o colocam na frente com 30% dos votos, seguido de Buttigieg (25%) e de Elizabeth Warren (21%).





Todavia, salienta o Politico, o vencedor terá mesmo sido o ex-vice-presidente norte-americano, Joe Biden que, de acordo com uma sondagem à boca das urnas, foi o candidato mais votado.





Foi um começo pouco ou nada auspicioso para as primárias democratas que, desde 1976, têm como tiro de partida o "caucus" no Iowa. O próprio processo eleitoral em causa é complexo e não é a primeira vez que regista problemas. Como recorda a comunicação social norte-americana, em 2012, nas primárias do Partido Republicano, Mitt Romney começou por ser anunciado vencedor para duas semanas depois ser corrigido o nome do candidato mais votado para Rick Santorum.





O eleitorado do estado do Iowa é sobretudo rural e branco e costuma servir como uma espécie de barómetro para perceber quem poderá ser o nomeado democrata para disputar as presidenciais. Os últimos quatro nomeados do Partido Democrata para disputar uma eleição presidenciais venceram o "caucus" do Iowa.





Depois do Iowa, os 11 candidatos democratas ainda na corrida vão disputar o New Hampshire na próxima semana e, já no final de fevereiro, o Nevada e a Carolina do Sul.





Biden e Sanders são apontados como os favoritos à nomeação, contudo também Warren, Buttigieg e a senadora do Minnesota, Amy Klobuchar têm possibilidades de vitória. Já a 3 de março acontece a Super Terça-Feira, com eleições a decorrerem em 15 estados. O processo terminará em meados de julho.