Congresso dos EUA aprova alargamento provisório do orçamento para evitar paralisação do governo

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou hoje, com uma esmagadora maioria, estender o orçamento atual por uma semana, por forma a evitar a paralização da administração federal e ganhar tempo para negociar o orçamento de 2021, refere a agência noticiosa France-Presse (AFP).A atual lei de finanças expirava sexta-feira e existia uma necessidade "urgente" de os parlamentares agirem se quisessem evitar que o financiamento público acabasse.A Câmara dos Representantes (uma das câmaras do Congresso dos EUA), de maioria democrata, aprovou a proposta de financiamento governamental suplementar por 343 votos contra 67, ou seja, uma lei do orçamento que adia o prazo em causa até às 24:00 de 18 de dezembro.Adianta a AFP, que o Senado norte-americano, controlado pelos republicanos, deve votar o texto imediatamente antes do prazo.Apesar da esmagadora maioria conquistada na Câmara dos Representantes, a aprovação deste texto "é uma admissão de fracasso", afirmou o líder da maioria democrata, Steny Hoyer."É uma coisa que tínhamos que fazer para que o Governo continue a funcionar mas (...) é a procrastinação, o sinal de um desentendimento e de compromissos", disse, acrescentando: "Temos que encontrar um acordo orçamental".Paralelamente, as negociações entre democratas e republicanos sobre um vasto plano de ajuda para combater a pandemia por covid-19 ainda não haviam levado a um acordo hoje e reinava a confusão, com três textos diferentes em apreciação.Entre os assuntos em debate está a quantidade e o valor dos cheques diretos a serem enviados às famílias de baixos rendimentos.Conforme relata a AFP, o tempo parece estar a esgotar-se, nomeadamente para a ajuda aos desempregados como parte do gigantesco pacote de estímulo de 2,2 milhares de milhões de dólares adotado na primavera e que corre o risco de expirar, com consequências negativas nas ações de despejo que serão novamente autorizadas, já que milhões de norte-americanos não conseguem agora pagar a renda por falta de rendimentos.Na segunda-feira, já tinha sido divulgado que o Congresso dos EUA ia deliberar sobre a legislação para prolongar o atual orçamento em mais uma semana, com o objetivo de evitar o 'shutdown' da administração federal.O diploma que estava então em vigor expirava na sexta-feira, razão pela qual era imperativa a necessidade de negociação da extensão do prazo. Caso contrário, o financiamento seria abruptamente cortado e o Governo ficaria paralisado.Uma vez que tanto democratas como republicanos estavam longe de chegar a um acordo sobre o orçamento do próximo ano, os líderes de ambos os partidos decidiram, a 30 de novembro, fazer uma pausa de uma semana, o que fazia prever a aprovação de hoje.Em paralelo com a negociação do orçamento para o próximo ano, prosseguem as negociações sobre o pacote de estímulo económico para responder à crise económica decorrente da pandemia.Em cima da mesa está um pacote de 908 mil milhões de dólares, mas a redação final do diploma ainda não está concluída.Mas há ainda obstáculos para um consenso entre ambos os partidos, como, por exemplo, a proteção das empresas contra ações judiciais relacionadas com a covid-19 e a ausência de cheques de ajuda que possam ser enviados diretamente aos norte-americanos.