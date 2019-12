Conheça as cinco propostas do Governo contra a corrupção

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, avança com várias medidas para serem discutidas e aprofundadas no grupo de trabalho, criado em Conselho de Ministros na semana passada, que tem quatro meses para apresentar um pacote legislativo no âmbito da prevenção e do combate à corrupção.



Confira as cinco principais propostas divulgadas pela tutela esta segunda-feira, 9 de dezembro, que poderão ser incluídas nessa "estratégia nacional, global e integrada de combate à corrupção", que será desenvolvida e concretizada durante esta legislatura.