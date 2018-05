Conjunto de porcelana de Rockefeller leiloado por 1,8 milhões

O conjunto, cujo preço de venda era estimado entre 150.000 dólares e 250.000 dólares, é composto por um balde de gelo enfeitado com asas douradas em forma de cabeças de elefante, pratos estampados com borboletas, duas molheiras ornamentadas e coroadas com uma estátua de ouro de um pássaro a sair do ovo, compotas sustentadas por golfinhos de ouro e várias outras peças. O conjunto provocou uma disputa imediata de licitações.

O conjunto foi encomendado por Napoleão Bonaparte em 1809 e levado pelo imperador quando abandonou a França para se exilar em Elba, uma ilha italiana. Depois, o conjunto foi adquirido por Abby Aldrich Rockefeller, esposa de John D. Rockefeller Jr. Posteriormente, foi deixado ao seu filho Laurence após a morte de Abby Aldrich Rockefeller; quando morreu, em 2004, o seu irmão David comprou o conjunto do seu património.

A leiloeira Gemma Sudlow começou com um preço de 150.000 dólares, e muitos especialistas – pelo menos quatro – começaram a tentar oferecer mais que os outros. Por um momento duas pessoas na sala também participaram, mas quando o lote atingiu um milhão, a competição resumiu-se a dois interessados que participavam no leilão via telefone. E elevaram em 50.000 dólares cada licitação. Por fim, o conjunto foi arrematado por 1,5 milhões e dólares. Considerando a comissão da casa de leilão, o preço total ascende a 1,8 milhões de dólares.

"Até onde podemos calcular, trata-se de um recorde para qualquer conjunto de porcelana, seja chinês ou europeu", disse Jody Wilkie, co-presidente de arte decorativa da Christie’s. "Em primeiro lugar, é um objecto muito belo que está em excelentes condições", continuou. "A procedência napoleónica e o romantismo da coisa toda também devem ter sido um factor. Além disso, também tem a procedência de Peggy e David Rockefeller."

Quarta-feira, 9 de Maio, foi a primeira venda diurna numa série de leilões de sucesso do património de David Rockefeller. Houve ainda leilões para a venda de 44 obras de arte da colecção de Rockefeller, que foram vendidas por um total de 646 milhões de dólares

Numa venda pela internet concluída, o sobrenome Rockefeller demonstrou várias vezes que vale mais que o seu peso em ouro. Estimava-se que um gancho para dinheiro com a imagem de Rockefeller Center fosse arrematado por um valor entre 800 dólares e 1.200 dólares. O item em ouro de 14 quilates acabou por ser vendido por 60.000 dólares.





Todo o dinheiro arrecado com as vendas será doado para caridade.





(Texto original: A Set of Rockefeller Porcelain, Owned by Napoleon, Sells for $1.8 Million)