As projeções agora apresentadas são mais pessimistas do que os números de setembro, refletindo a incorporação da informação sobre a segunda metade de 2018, a degradação da conjuntura externa e o aumento dos riscos para a economia mundial.



"A economia portuguesa aparenta assim ter terminado a fase de expansão e estar a iniciar a fase descendente do ciclo", lê-se na nota sobre o documento distribuída à imprensa.



No relatório, o CFP detalha que a diferença está sobretudo no comportamento que é agora esperado para o investimento, as exportações e as importações. No caso das vendas ao exterior, a revisão em baixa prolonga-se até 2022.



Mas o CFP vai mais longe: Portugal entra na fase mais negativa do ciclo "num enquadramento internacional com riscos acrescidos que podem ter impactos elevados, ainda com fragilidades a nível interno e com um espaço orçamental reduzido", avisa o organismo.



Para o CFP, o elevado nível de endividamento público e privado deixa a economia nacional mais vulnerável, já que fica mais suscetível a subidas das taxas de juro.



A nível externo, os riscos resultam do aumento do protecionismo comercial, da saída do Reino Unido da União Europeia - em que o cenário de uma saída sem acordo ganha cada vez mais força - e do elevado nível de endividamento público e privado à escala global.



Economia cria menos emprego e não sobe tanto os salários



Apesar de o CFP continuar a antecipar uma melhoria progressiva no mercado de trabalho, a evolução será mais lenta do que o verificado até agora. Em 2019, a taxa de desemprego deverá cair para 6,1%, face aos 7% registados no ano passado. Mas depois vai continuando a baixar cada vez mais devagar, estabilizando em 5,6% a partir de 2021.



Também a criação de emprego deverá ser menos pronunciada. Este ano o emprego deverá subir 1,1%, um aumento mais curto do que os 2,3% registados em 2018. No médio prazo, o emprego fica quase estabilizado, subindo apenas 0,3%.



As remunerações também vão desacelerar, crescendo, em termos médios por trabalhador e sem descontar a inflação, 2,3%, menos cinco décimas do que o registado em 2018.



Em contrapartida, a competitividade face ao preço do trabalho deverá aumentar, uma vez que a produtividade aparente do trabalho vai subir, quando em 2018 diminuiu.

