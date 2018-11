Conselho de Garantias Financeiras à Exportação e ao Investimento arranca em 2019

Bruno Simão

A lei que estipula a criação do Conselho de Garantias Financeiras à Exportação e ao Investimento foi publicada esta quarta-feira, 14 de Novembro, em Diário da República. O diploma, aprovado em Junho em Conselho de Ministros, entrará em vigor no início do próximo ano.

Trata-se de uma entidade que terá como funções "propor ao Governo os princípios e orientações de política para os seguros com garantias pessoais do Estado, relacionadas com os créditos à exportação ou ao investimento português no exterior", mas também "dar parecer não vinculativo sobre as operações analisadas pela Direção-Geral do Tesouro e Finança (DGTF)".

Além disso, terá de "promover a divulgação dos instrumentos de apoio ao crédito e ao seguro às exportações e ao investimento português no estrangeiro junto das instituições financeiras e das associações representativas das empresas, em colaboração com a DGTF", lê-se no diploma publicado hoje em Diário da República.

Como explicou o Governo antes do Verão, com esta entidade, pretende-se "agilizar os mecanismos de seguros de crédito, garantindo a necessária coordenação com as demais políticas do Governo e com as orientações gerais da União Europeia e da OCDE nesta matéria".

O Governo sublinhou ainda que, "num momento em que a promoção das exportações e o apoio à internacionalização das empresas nacionais constituem dois dos principais eixos estratégicos de desenvolvimento da economia portuguesa, consagrados no Programa Internacionalizar, entendeu-se necessário reforçar o sistema de apoio às operações de crédito ou de seguro, à exportação e ao investimento".