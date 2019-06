Conselho de Ministros aprova roteiro e medidas para neutralidade carbónica em 2050

O Conselho de Ministros aprovou hoje o roteiro para Portugal ser carbonicamente neutro em 2050 e medidas ambientais que preveem a reutilização de águas residuais e a substituição de metade dos carros das empresas do Estado por carros elétricos.

Falando aos jornalistas após a reunião, o ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes afirmou que Portugal se torna assim "o primeiro país no mundo com um roteiro estruturado que atravessa todos os setores da economia", para que daqui a 30 anos Portugal só emita o dióxido de carbono que a sua vegetação consiga reter.