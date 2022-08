Conselho de Ministros aprova transposição europeia sobre defesa dos consumidores

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma proposta de lei para completar a transposição de uma diretiva europeia com vista a melhorar a aplicação de regras em matéria de defesa dos consumidores."Foi aprovada a proposta de lei com vista a completar a transposição da Diretiva (UE) 2019/2161, do Parlamento Europeu e do Conselho, que tem em vista assegurar uma melhor aplicação e a modernização das regras da União em matéria de defesa dos consumidores", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros, que não adianta mais informação.De acordo com informação disponível no 'site' da Direção-Geral do Consumidor, as principais medidas constantes da diretiva consistem "numa maior transparência para os consumidores quando fazem compras através da internet, em sanções mais eficazes e em normas mais claras para resolver o problema associado à dupla qualidade dos produtos na UE".Outra das medidas é o reforço dos direitos dos "ciberconsumidores", que terão de ser claramente informados se compram bens ou serviços junto de um comerciante ou de um particular, a fim de saberem qual a proteção de que beneficiam se algo correr mal.