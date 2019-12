Conselho de Ministros reúne-se três vezes em quatro dias

A poucos dias de apresentar a proposta de Orçamento do Estado para 2020, o Governo vai reunir-se, em Conselho de Ministros, três vezes em quatro dias.





Segundo um comunicado da Presidência do Conselho de Ministros, o executivo socialista encontra-se na quinta-feira, 12 de dezembro, a partir das 9:30 e, embora o tema da reunião não tenha sido anunciado, o Orçamento do Estado para o próximo ano será um dos temas em cima da mesa.A proposta orçamental volta às negociações do executivo no sábado, 14 de dezembro. A dois dias da data para a entrega do documento à Assembleia da República, a reunião vai servir para aprovar o Orçamento do Estado para 2020 , segundo disse à Lusa fonte do executivo.