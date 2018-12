Conselho Europeu aberto a analisar "garantias" a May para facilitar aprovação do acordo

A primeira-ministra britânica estará esta quinta-feira, 13 de Dezembro, em Bruxelas se para encontrar com os líderes europeus numa tentativa de renegociar o acordo e conseguir aprová-lo no Parlamento britânico.





nos próximos 12 meses Theresa May não poderá ser alvo de nova moção de desconfiança, o que lhe garante margem de manobra para continuar a liderar o processo do Brexit. Contudo, a primeira-ministra continua sem reunir os apoios necessários para fazer passar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia no Parlamento.



Após o voto desta quarta-feira, May disse que já hoje, na cimeira europeia extraordinária em que voltará a ser discutido o Brexit, procurará obter as "garantias legais e políticas" que permitam responder à "preocupação" dos deputados conservadores - uma apreensão que se alarga a boa parte da Câmara dos Comuns - relativamente ao mecanismo de salvaguarda (backstop) negociado para impedir que seja restabelecida uma fronteira rígida entre as duas Irlandas.





No entanto, o documento preliminar deixa claro que qualquer garantia que possa vir a ser dada não pode "mudar nem contradizer" o acordo que foi firmado entre as duas partes.Segundo a Reuters, não há acordo entre os 27 Estados-membros sobre este documento preliminar. Fontes diplomáticas avançam à agência que é expectável que o texto mude "consideravelmente". É expectável que o parágrafo sobre as "garantias" mude até ao final do dia, principalmente por causa da oposição da Irlanda.Fontes diplomáticas adiantam à Reuters que o Reino Unido pretende terminar o mecanismo de salvaguarda ("backstop") da fronteira da Irlanda do Norte - de forma a evitar a separação bruta com a Irlanda, que continuará a ser um membro da UE - três anos depois da sua saída oficial da União Europeia.O documento preliminar insiste na posição do Conselho Europeu de que este mecanismo não é algo desejado pelo União, pelo que se for accionado só será de forma "temporária" até que haja um "acordo subsequente" que tem de ser trabalhado "rapidamente". Caso seja necessário, o "backstop" só ficará em terreno "por um curto período de tempo e apenas durante o tempo que for estritamente necessário", refere o documento preliminar.

Londres e Bruxelas não querem activar o mecanismo de salvaguarda para a fronteira irlandesa, propondo-se a encontrar uma solução, com recurso à tecnologia, ao longo do período de transição que começa no dia seguinte ao Brexit (previsto para 29 de Março de 2019) e que termina no final de 2020 (podendo ser prolongado). Mas se não for encontrada uma alternativa, o backstop é accionado, o que implica que a Irlanda do Norte continua a ter de cumprir o essencial das regras do mercado único europeu e que o conjunto do Reino Unido fique integrado numa união aduaneira temporária com a União.