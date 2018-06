Conselho Europeu ainda sem conclusões por bloqueio da Itália

O Conselho Europeu, reunido entre hoje e sexta-feira em Bruxelas, não adoptou ainda quaisquer conclusões, devido à reserva da Itália, que só aceita subscrevê-las após o debate sobre as migrações, indicaram várias fontes europeias.

Em comunicado, o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou que "uma vez que um Estado-membro reservou a sua posição a todas as conclusões, nesta fase não foram acordadas conclusões", sem especificar de que país se tratava.

Várias fontes europeias confirmaram à Lusa que foi o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, quem recusou subscrever as conclusões até que se debata a questão das migrações.