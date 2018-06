Conselho Europeu: o que ficou acordado, omitido e adiado

As divisões entre os Estados-membros da União Europeia acabaram por determinar acordos mínimos tanto na questão da política migratória como da reforma da Zona Euro, que redundaram em mais adiamentos e omissões do que acordos.

O Conselho Europeu desta quinta e sexta-feira redundou num conjunto de acordos mínimos, em especial nos temas fortes em que os líderes europeus se propunham alcançar avanços concretos: política migratória da União Europeia e reforço da integração da Zona Euro. O primeiro-ministro português, António Costa, disse não se recordar de nenhuma cimeira "onde tenham sido tão evidentes as divisões".





Assim, as conclusões alcançadas em matéria de migração e reforma do euro configuram passos em direcções distintas: menor coesão europeia no que diz respeito à política sobre requerentes de asilo e pequenos avanços na integração no seio do bloco do euro.



Mas seja como for, persistem omissões e adiamentos quanto a cada um dos temas fortes de uma cimeira há muito agendada com o objectivo central de avançar com o aprofundamento da união económica e monetária, mas que acabou atropelada pelo regresso em força à agenda mediática do problema dos refugiados.

Política migratória e regras de asilo



Acordado: Ficou acordado que os migrantes resgatados no Mediterrâneo sejam distribuídos por "centros do controlo" (centros de processamento) instalados em Estados-membros que se voluntariem a recebê-los. Estes centros destinam-se a providenciar uma "rápida" triagem entre migrantes económicos e migrantes com direito a asilo segundo as normas internacionais. Para acomodar os interesses do grupo de Visegrado ficou estabelecido o fim das quotas obrigatórias de distribuição de refugiados. Foi ainda acordado o reforço do controlo nas fronteiras externas da UE, aumentando o apoio financeiro a países como Marrocos, Líbia ou Turquia por forma a diminuir os fluxos migratórios em direcção ao espaço comunitário.

Omitido: O Conselho Europeu e a Comissão Europeia vão "explorar o conceito de plataformas de desembarque regionais" em cooperação com países terceiros. Mas não são identificados quais os países terceiros nem de que forma serão determinados os locais/Estados em que estes "hotspots" serão instalados. Por outro lado, não são também fornecidos detalhes quanto a um número pretendido de centros de triagem de requerentes de asilo, sabendo-se de já, por exemplo, que Lisboa rejeita acolher este tipo de plataforma. Os Estados-membros são instados a legislar ao nível nacional de forma a travar os movimentos secundários de migrantes dentro das fronteiras internas da União, mas não são dadas orientações concretas sobre práticas adequadas.



Adiado: Quanto à alteração das regras de asilo em vigor (Convenção de Dublin), fica a garantia de que "será necessário um consenso" nesta matéria o mais rápido possível. Ficou agendado a entrega de um relatório no Conselho Europeu de Outubro para avaliar os avanços conseguidos na reforma da Convenção de Dublin e na avaliação da proposta sobre procedimentos de asilo.

Reforma da Zona Euro