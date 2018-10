Recentemente, a ECFP emitiu uma deliberação onde relata uma situação de "quase ruptura", que atingiu um "ponto crítico". O próximo ano é um desafio ainda maior porque, além de lidar com o passado, a Entidade das Contas terá de gerir os processos de três actos eleitorais: as eleições europeias, as regionais da Madeira e as legislativas.

, classificou a direcção da Entidade.

Mas as queixas não são só da ECFP. Os "constrangimentos financeiros" registam-se também no próprio TC, os quais "ameaçam o seu normal funcionamento". As dificuldades passam pela falta de "recursos humanos, de conservação e reparação do património (em elevado estado de degradação)".

o mais tardar com a aprovação do Orçamento do Estado para 2019, as soluções se concretizem". Até ser aprovado, o Orçamento ainda será discutido durante quase dois meses na Assembleia da República. Só no final do ano é que deverá chegar às mãos do Presidente da República, caso seja aprovado.