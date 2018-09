Construção abranda em Julho

O índice de produção na construção cresceu 3,8% em Julho em termos homólogos, abrandando face ao mês anterior, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, dia 11 de Setembro.





Em Junho, a construção tinha aumentado 4% em termos homólogos, o valor mais alto desde Março de 2006, último mês em que há registos.



Segundo o INE, este desempenho em Julho deve-se ao segmento de engenharia civil que também abrandou, ao crescer 3,2% depois de ter aumentado 4,3% no mês anterior.