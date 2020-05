A produção da construção caiu 0,6% no trimestre terminado em março. O INE explica que os números já refletem parcialmente o impacto da pandemia de covid-19.

A atividade da construção já entrou em terreno negativo. No trimestre terminado em março, a produção caiu 0,6%, revelou esta segunda-feira, 11 de maio, o Instituto Nacional de Estatística. Os dados refletem parcialmente o impacto da pandemia de covid-19, indica o organismo de estatísticas."O índice de produção na construção registou uma diminuição de 0,6% em março. Ambos os segmentos, construção de edifícios e de engenharia civil, diminuíram 0,6%", lê-se no reporte do INE.(Notícia em atualização)