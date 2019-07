Consumidores portugueses estão mais confiantes. Esperam fazer compras importantes

No entanto, quando questionadas sobre o futuro, mostram-se mais reticentes. O inquérito do INE revela uma diminuição nos níveis de confiança sobre a situação financeira do seu agregado familiar nos próximos 12 meses, bem como sobre a situação económica do país no próximo ano.Do lado dos empresários, o sentimento global está praticamente ao mesmo nível – o clima económico registou uma diminuição ligeira, de apenas uma décima, em julho – mas há diferenças relevantes entre os setores de atividade. Só a confiança no comércio é que aumentou: a confiança na indústria transformadora, na construção e obras públicas e nos serviços diminuiu.

Na indústria transformadora, a avaliação tanto da procura atual, como da produção nos próximos três meses está mais negativa. Na construção e obras públicas, a avaliação da carteira de encomendas atual está mais negativa e as perspetivas de capacidade de criação de emprego recuaram. Nos serviços, é a perceção sobre a atividade dos últimos três meses que prejudica mais a confiança.



No comércio, o otimismo aumentou sobretudo no comércio por grosso, cuja apreciação melhorou tanto sobre os últimos três meses, como sobre as perspetivas para o próximo trimestre.