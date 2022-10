Consumidores prevêem inflação a longo prazo de 3% na Zona Euro

Leia Também Consumidores ainda esperam inflação a 5% nos próximos 12 meses

Os consumidores preveem uma inflação a longo prazo de 3% na Zona Euro, indica o inquérito mensal de expectativas do Banco Central Europeu de agosto, o mesmo valor estimado em julho e acima do objetivo de 2% do BCE.Os consumidores da Zona Euro esperam uma inflação média de 5% durante os próximos doze meses, indica o referido inquérito de agosto divulgado esta sexta-feira pelo BCE, mantendo assim também as previsões a médio prazo dos consumidores de julho.No inquérito de agosto, os consumidores estimaram que a inflação na Zona Euro naquele mês era de 8% (contra 7,9% no inquérito de julho).A Zona Euro teve uma inflação recorde de 9,1% em agosto passado.O BCE realiza o inquérito mensal às expectativas dos consumidores praticamente numa base mensal a cerca de 14.000 adultos na Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália e Países Baixos.As perspetivas de crescimento dos consumidores para os próximos doze meses melhoraram para -1,7% (contra -1,9% no inquérito de julho).Como resultado, também preveem que a taxa de desemprego subirá nos próximos 12 meses para 11,9% (contra 12% no inquérito de julho).Os consumidores da Zona Euro também esperam que as taxas do crédito à habitação aumentem nos próximos 12 meses para 4,4% (contra 4,3% em julho), de modo que as suas expectativas para as taxas de juro são agora 1,1 pontos percentuais mais elevadas do que no início de 2022.Também esperam que o acesso ao crédito seja mais difícil durante os próximos 12 meses, mas agora preveem que os preços das suas casas subirão.O BCE começou a aumentar as taxas de juro em julho pela primeira vez em onze anos em meio ponto percentual, e em setembro voltou a aumentá-las em três quartos de ponto percentual, para 1,25%.