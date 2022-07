Consumo das famílias diminiu no primeiro trimestre do ano na Zona Euro

O consumo das famílias per capita caiu 0,6% na Zona Euro no primeiro trimestre do ano, depois de ter registado uma redução de 0,9% nos três últimos meses de 2021. Os dados foram divulgados pelo Eurostat.

Na União Europeia, o consumo familiar registou também uma queda, superior à da Zona Euro, de 0,8% no primeiro trimestre do ano, uma quebra que é semelhante à do trimestre passado.

Na Zona Euro o rendimento das famílias nos primeiros três meses do ano diminuiu 0,5%, depois de ter assistido a uma queda de 0,7% no último trimestre do ano passado. Já na região dos 27 Estados-membros verificou-se uma redução de 0,6% no mesmo período.

O rendimento bruto disponível aumentou 1,8% na Zona Euro e 1,7% na União Europeia nos primeiros três meses deste ano, resultado que se explica pela "larga contribuição positiva da remuneração dos trabalhadores", indica o documento.

Já relativamente às poupanças das famílias, foi registada uma ligeira subida de 0,1 pontos percentuais na Zona Euro e 0,2 na União Europeia, e sete dos 14 países cujos dados são conhecidos incrementaram a taxa de poupanças, com destaque para a Dinamarca e Bélgica.

Relativamente ao investimento das famílias, também aumentou, com mais 0,5 pontos percentuais, tanto na Zona Euro, como na União Europeia, com as maiores subidas a registarem-se no caso da Alemanha e Dinamarca.