Consumo das famílias mantém-se na Zona Euro no 3.º trimestre de 2023 mas rendimento recua

O consumo real das famílias por habitante manteve-se estável na Zona Euro no terceiro trimestre de 2023, mas o rendimento real por habitante recuou 0,3%, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.Na União Europeia (UE), por seu lado, o consumo real das famílias 'per capita' cresceu 0,1% e o rendimento real subiu 0,3%, de acordo com os dados do serviço estatístico europeu.Analisando os períodos de comparação, na área do euro, o consumo por habitante cresceu 0,6% entre julho e outubro de 2022 e 0,1% no segundo trimestre de 2023, enquanto o rendimento real por habitante da zona euro subiu 0,4% no período homólogo e manteve-se estável entre abril e junho de 2023.A taxa de poupança por habitante das famílias da Zona Euro, por seu lado, aumentou, no terceiro trimestre, 0,9 pontos para os 14% e a de investimento desceu 0,2 pontos para os 9,7%, na comparação homóloga.No segundo trimestre de 2023, a taxa de poupança foi de 11,9% e a de investimento de 9,8%, no conjunto dos 20 países do euro, tendo, assim, também recuado no período seguinte.De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, nos 27 Estados-membros, a taxa de poupança 'per capita' avançou para os 13% e a de investimento recuou para os 9,4%, quando comparadas com as de 11,9% e de 10,0% homólogas.Também na variação trimestral os dois indicadores recuaram na UE, face, respetivamente, a uma taxa de poupança das famílias de 13,5% e de investimento de 9,5%.