Consumo das famílias reanima-se, mas ainda não afasta recessão

Apesar do abrandamento das economias do euro, o mercado de trabalho continuou a resistir no terceiro trimestre. A manutenção de ganhos de emprego e a descida da inflação surgem a suportar o consumo privado.



Mesmo não afastando, para já, a possibilidade de recessão na Zona Euro até ao final deste ano, a despesa feita pelas famílias do bloco da moeda única regressou à tona após quase um ano, voltando a dar um contributo positivo para o PIB. A evolução ocorre num momento em que se mantêm os ganhos de emprego e a taxa de inflação anual converge cada vez mais com a meta do Banco Central Europeu, ficando em 2,4% em

