Consumo das famílias trava para mínimos de cinco anos

Os indicadores coincidentes do Banco de Portugal revelam que o ritmo de crescimento da actividade económica estabilizou em 1,9%. É o terceiro mês consecutivo em que a actividade económica cresce a este passo, que é o mais lento desde Outubro de 2016, o que confirma a perspectiva de abrandamento da economia.

Já no que respeita ao consumo das famílias, verifica-se uma travagem. O indicador de consumo privado cresceu 1,4%, o que representa um abrandamento face aos últimos meses. Aliás, este indicador está a dar sinais de travagem desde o início do ano.

O aumento de 1,4% do indicador de consumo privado é mesmo o mais moderado desde Dezembro de 2013.

Esta evolução corrobora os dados do produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre, quando a economia registou um abrandamento, muito devido à "desaceleração do consumo privado", de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).